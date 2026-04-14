Краснокирпичную казарму XX века в Стрельне сдадут в аренду за рубль в год

Победитель получит объект в аренду на 49 лет. Первые семь лет отведены на реставрацию, включая разработку проекта. Начальная ставка — 717 тысяч рублей в месяц. После завершения работ аренда снизится до символического рубля за квадратный метр в год.

Здание — часть архитектурного ансамбля начала XX века, признанного объектом культурного наследия. Казармы построили в 1908–1909 годах у Орловского пруда для размещения артиллерийских батарей гвардейской стрелковой бригады. После революции помещения переделали под жилье. В 2017 году ансамбль внесли в реестр памятников регионального значения. Позднее трехэтажное здание признали аварийным и расселили.

Программа «Рубль за метр» помогает привлекать бизнес к восстановлению исторических зданий за пределами центра города, отметил губернатор Александр Беглов. С 2018 года по этой схеме уже восстановили Александровские ворота Охтинских пороховых заводов, а также Особняк-контору и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых в Петроградском районе. Сейчас работы идут еще по 13 адресам.