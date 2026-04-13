Инвестиции в петербургские памятники архитектуры встали на паузу из-за правовой нестыковки

Раньше работа с историческими зданиями строилась вокруг закона № 73-ФЗ: главное — сохранить сам объект и его особенности. Инвесторы при этом могли свободно выбирать, как использовать такие здания, ориентируясь на рынок и экономику проектов. Теперь ситуация изменилась.

Поправки в Градостроительный кодекс фактически отменили этот особый подход, говорят девелоперы. Одновременно в Петербурге действуют ПЗЗ, принятые в конце 2025 года, но они не учитывают новые правила. В итоге к одному и тому же зданию применяются сразу два режима — охранный и градостроительный.

По словам участников рынка, это создало неопределенность. Если раньше проект собирали вокруг требований по сохранению, то теперь нужно еще и вписаться в регламенты ПЗЗ, а они изначально не были рассчитаны на работу с памятниками.

Дополнительная сложность — в видах разрешенного использования. Новые требования предполагают, что именно они должны определять, как можно использовать объект. Но для многих исторических зданий такие виды либо не прописаны, либо не подходят с точки зрения экономики.

В Смольном считают, что в ПЗЗ есть все необходимые оговорки. Однако девелоперы с этим не согласны: часть из них уже приостановила переговоры о покупке новых объектов и заморозила проработку текущих проектов. Риски, по словам инвесторов, видят и банки. При рассмотрении финансирования они теперь отдельно проверяют допустимые виды использования и закладывают дополнительные согласования.

По мнению застройщиков, один из способов решения проблемы — обновить ПЗЗ и привести их в соответствие с федеральными нормами. Если это сделают быстро и без новых разночтений, рынок сможет вскоре вернуться к привычной работе.