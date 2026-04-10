Дачу Маяковского в Левашово продолжат реставрировать за 121 млн рублей. В доме откроется центр для волонтеров ВООПИиК

Исполнителя работ выберут 29 апреля. В 2026 году планируют потратить примерно половину суммы — 60,5 млн рублей. Весь контракт рассчитан до конца июня 2029 года.

Постройку XX века признали памятником регионального значения в 2016 году. В 2022 году Минкульт России выделил на ее реставрацию 52 млн рублей. Первый этап работ доверили «Центральным научно-реставрационным проектным мастерским», контракт был рассчитан на два года. По проекту здание должны фактически разобрать и собрать заново, но сохранить его внешний вид, размеры и архитектурные особенности.

Саму дачу в 2020 году передали Всероссийскому обществу охраны памятников (ВООПИиК). «Объект нам достался в довольно плачевном, аварийном состоянии <...> Поэтому первое, что мы сделали — это установили там охрану и провели консервационные работы, закрыли внешний контур, закрыли дыры на крыше, которые к тому времени образовались, и провели там несколько субботников с нашими волонтерами по уборке мусора и расчистке прилегающей территории», — рассказал председатель петербургского ВООПиК Антон Иванов.

Когда здание восстановят, организация откроет в нем для своих волонтеров, которые следят за состоянием памятников, центр «Маяк». Здесь будут проводить лекции, семинары, мастер-классы, касающиеся методики работы с материалами и памятниками. Также на даче хотят разместить экспозицию о жизни в доме Маяковского.