Реставрации

Почти за 100 млн рублей отреставрируют фасады Сервизного корпуса Аничкова дворца

Специалисты должны будут восстановить лицевую поверхность кирпича, штукатурный слой и декор здания, оконные заполнения, известняковый цоколь, а также покрыть свежей краской облицовку здания.

Аничков дворец на Невском проспекте, 39
Аничков дворец на Невском проспекте, 39

Конкурс на поиск исполнителя работ объявил Смольный 7 апреля на сайте госзакупок. Его итоги должны подвести 29 апреля. Работы оценили в 86 млн рублей.

Здание Сервизного корпуса делится на три части: фасады со стороны двора, сада и торцов. В ходе работ с фасадов снимут установленное оборудование, а также обновят покрытия — заменят элементы из кровельной стали, металлические колпаки и вентиляционные шахты.

Комплекс Аничкова дворца планируют отреставрировать к 2027 году. Там могут разместить атриум и пространство для выставок.

Сервизный (кухонный) корпус Аничков дворец на Невском проспекте, 93к — объект федерального значения. Это двухэтажное здание дугообразной формы построили в 1818 году по проекту архитектора Карл Росси. С 1989 года здесь работает Аничков лицей, который продолжает находиться в этом здании и сейчас.

