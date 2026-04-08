Бывшее училище имени Александра II отремонтируют за 700 миллионов рублей

Исполнителя работ нашли с третьего раза — им стала компания «СоюзПроф». Договор с подрядчиком появился на портале госзакупок. Впервые тендер пытались разыграть осенью 2025 года, но тогда ни одна компания не отправила заявку. О переезде гимназии № 166 на время ремонта здания администрация Центрального района сообщала еще осенью 2022 года.

«СоюзПроф» отреставрирует лицевые фасады, крышу, башни, отремонтирует полы из мозаичной плитки, лестничные клетки, интерьеры, окна и двери. Подрядчик должен начать работы в течение трех дней после получения разрешения от комитета по охране памятников (КГИОП) — здание признано объектом культурного наследия с 1993 года. А завершить ремонт необходимо до 30 сентября 2027 года.

Четырехэтажное здание бывшего Городского начального училища имени императора Александра II с Греческим садом построили в конце XIX века — начале XX века по проекту архитекторов Болеслава Бржостовского и Николая Виташевского.

В первоначальном виде в подвале и на первом этаже училищного дома располагались столовая на 300 мест и переплетная мастерская. На втором — семь классов и две учительские. На третьем — восемь классов и ризница. На четвертом — еще четыре класса и просторный зал для отдыха с одиннадцатью окнами. К нему также примыкала небольшая церковь с иконостасом из белого и цветного мрамора.

