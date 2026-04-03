Главный инженерный вуз Петербурга отремонтируют почти за 114 млн рублей

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный (СПбГАСУ) университет планирует провести ремонтные работы в своем главном корпусе — на эти цели выделено почти 114 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.

ANATOLY Foto / Shutterstock

Речь идет о реконструкции четвертого этажа здания на 2-й Красноармейской улице, 4. Ремонт вуз проведет за собственный счет. Максимальная сумма контракта составляет 113,98 млн рублей. Подрядную организацию выберут по итогам конкурсной процедуры, запланированной на 10 апреля.

Главный корпус СПбГАСУ, который готовит инженеров-строителей и инженеров-архитекторов, построили в 1881-1883 годах, стиль здания — неоклассицизм. Архитекторами выступили Рудольф Бернгард и Иероним Китнер. Последний сам преподавал в институте.

