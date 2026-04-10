Показываем, как в Пушкине воссоздают утраченный витражный иконостас XIX века. Работы завершат уже в этом году!

Изображение воссоздают в Церкви Иулиана Тарсийского. Работы планируют закончить к финалу 2026 года. Сейчас мастера уже установили несколько элементов иконостаса и продолжают его сборку. Об этом Собака.ru рассказали в реставрационной компании «Арткорпус», которая занимается проектом.
Работы стартовали в начале 2025 года: сначала специалисты сделали пробный фрагмент — часть Царских врат с расписным изображением святого Матфея. Этот образец показали настоятелю, и после одобрения началось полноценное воссоздание витража. Над иконостасом трудятся около десяти человек — сборщики и мастера росписи, главным художником проекта выступила Светлана Кобышева.
Как рассказал руководитель компании «Арткорпус» Георгий Глотов-Давыдов, основой для работы стала сохранившаяся черно-белая фотография иконостаса. По ней воссоздают общую композицию, фигуры Святых и орнаменты. А вот цветовые решения пришлось подбирать самим — исторических данных о них не сохранилось.
Каждый элемент витража создают на картоне в натуральную величину, где уточнили композицию, орнаменты, фигуры и цвета, делится другими этапами работы участница проекта Елизавета Сандалова. Поскольку стекло отличается от бумаги, подбор палитры требует высокой точности. В проекте используется более широкая гамма, чем в оригинале, включая оттенки, полученные за счет спекания разных видов стекла по технике фьюзинга. Все изображения Святых выполнены росписью по стеклу специальными обжиговыми красками. Она включает несколько слоев, каждый из которых закрепляется в печи при температуре около 600 градусов.
Сборка витражей состоит из нескольких этапов: перенос рисунка с картона на кальку, резка стекла, подгонка деталей, роспись, монтаж и пайка. Иконостас был создан в классической свинцово-паечной технике, однако мастера компании «Арткорпус» используют технику Тиффани — она позволяет работать с мелкими элементами и считается более универсальной. Ее суть заключается в том, что каждый уже обточенный фрагмент стекла оборачивается по краю медной фольгой с клеящей основой, после чего все обернутые детали выкладываются и припаиваются свинцово-оловянным сплавом с обеих сторон. Завершают всю работу покрытием швов черной патиной.
Татьяна Княжицкая
искусствовед и один из кураторов проекта «Витражи Санкт-Петербурга. Инвентаризация»
Я нашла изображение [витражного иконостаса] случайно в конце 1990-х годов в одном из периодических изданий рубежа XIX–XX века. И с тех пор это произведение искусства будоражит меня своими тайнами. Только представьте: алтарная преграда высотой более восьми метров и площадью около пятидесяти квадратных метров, где все — и иконы, и рамы, и декоративные элементы — было выполнено из цветного стекла. Ничего подобного в русском религиозном искусстве до того времени не было.
По словам искусствоведа, витраж изготовили в Мюнхене на фабрике F. X. Zettler по эскизам художника Николая Кошелева. Он представлял собой стеклянную мозаику в металлическом каркасе с изображениями Спасителя, апостолов и сцен Благовещения. В 1924 году храм, в котором находилось изображение, закрыли и использовали как склад, а внутреннее убранство, включая иконостас, уничтожили.
Церковь Мученика Иулиана Тарсийского (Церковь лейб-гвардии Кирасирского полка) построили в 1899 году по проекту архитекторов Сильвио Данини и Владимир Курицына в честь свадьбы Николая II и Александры Федоровны. Строительство финансировал купец Илья Савинков. Храм выполнен в стиле московского и ярославского зодчества XVI–XVII веков. Здание вернули верующим в 1992 году.
