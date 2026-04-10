Показываем, как в Пушкине воссоздают утраченный витражный иконостас XIX века. Работы завершат уже в этом году!

Работы стартовали в начале 2025 года: сначала специалисты сделали пробный фрагмент — часть Царских врат с расписным изображением святого Матфея. Этот образец показали настоятелю, и после одобрения началось полноценное воссоздание витража. Над иконостасом трудятся около десяти человек — сборщики и мастера росписи, главным художником проекта выступила Светлана Кобышева.

Как рассказал руководитель компании «Арткорпус» Георгий Глотов-Давыдов, основой для работы стала сохранившаяся черно-белая фотография иконостаса. По ней воссоздают общую композицию, фигуры Святых и орнаменты. А вот цветовые решения пришлось подбирать самим — исторических данных о них не сохранилось.

Каждый элемент витража создают на картоне в натуральную величину, где уточнили композицию, орнаменты, фигуры и цвета, делится другими этапами работы участница проекта Елизавета Сандалова. Поскольку стекло отличается от бумаги, подбор палитры требует высокой точности. В проекте используется более широкая гамма, чем в оригинале, включая оттенки, полученные за счет спекания разных видов стекла по технике фьюзинга. Все изображения Святых выполнены росписью по стеклу специальными обжиговыми красками. Она включает несколько слоев, каждый из которых закрепляется в печи при температуре около 600 градусов.

Сборка витражей состоит из нескольких этапов: перенос рисунка с картона на кальку, резка стекла, подгонка деталей, роспись, монтаж и пайка. Иконостас был создан в классической свинцово-паечной технике, однако мастера компании «Арткорпус» используют технику Тиффани — она позволяет работать с мелкими элементами и считается более универсальной. Ее суть заключается в том, что каждый уже обточенный фрагмент стекла оборачивается по краю медной фольгой с клеящей основой, после чего все обернутые детали выкладываются и припаиваются свинцово-оловянным сплавом с обеих сторон. Завершают всю работу покрытием швов черной патиной.