Фасады «Дома текстилей» на Московском проспекте отреставрировали

Работы в 79-м доме на одной из главных улиц города провели в по программе Комитета по охране памятников. Реставраторы восстановили аварийные балконы, а также декоративные элементы: шары и обелиски на парапетах, композиции с гербом с серпом и молотом, филёнки со стилизованными снопами колосьев и круглые розетки. Кроме того, отреставрировали терразитовую штукатурку и провели полный комплекс штукатурных и окрасочных работ.

«Дом текстилей» выполнен в стиле сталинского неоклассицизма. Здание проектировали архитекторы Лев Ильин и Анатолий Арнольд в 1934 году как жилой дом на 426 квартир для рабочих текстильной фабрики имени Петра Анисимова. Его строительство продолжалось с 1938 по 1955 годы. Сегодня сооружение признано памятником регионального значения.

