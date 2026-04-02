У «Флоры» Рембрандта в Эрмитаже нашли родинку и новые оттенки! Картина преображается на реставрации

В Эрмитаже продолжается реставрация одной из самых известных работ Рембрандта ван Рейна — картины «Флора». Она поступила в лабораторию в декабре 2025 года и пробудет там до конца 2026 года. Об этом пишет «Фонтанка».

Во время работы реставраторы обнаружили детали, скрытые десятилетиями. Например, на левой щеке героини оказалась родинка, ранее не видимая под слоями лака. По словам заведующего лабораторией Виктора Коробова, именно такие находки помогают точнее понять замысел художника.

Процесс осложняется тем, что за почти 400 лет картина неоднократно реставрировалась — только в XX веке таких вмешательств было девять. На поверхности накопились слои лаков XVIII–XX веков, а также сажа и пыль, заполнившие мельчайшие трещины. Все эти наслоения постепенно удаляют, поэтому реставрация идет медленно.

Кроме того, выяснилось, что привычный темный фон и золотистое свечение появились значительно позже — в XIX веке, когда старым мастерам намеренно придавали «галерейный» теплый тон с помощью пигментированных лаков. Рентгенография также показала, что Рембрандт несколько раз менял композицию — корректировал положение рук и украшений, добиваясь нужного результата.

Картину «Флора» или «Портрет Хендрикье Стоффелс в образе Флоры» Рембрандт написал в 1634 году. По одной из версий, в работе художник изобразил свою жену Саскию ван Эйленбюрх. В Эрмитаже произведение появилось при Екатерине II в 1770-1774 годах. Ее для императрицы вместе с другими картинами купил посол Дмитрий Голицын. Портрет входит в экспозицию 254-го зала музея.