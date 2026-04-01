Дом Зингера на Невском проспекте отреставрируют

Комитет по охране памятников опубликовал акт историко-культурной экспертизы на проведение работ по сохранению Дома компании «Зингер». Из документа следует, что здание, которое признано объектом культурного наследия, в скором времени отремонтируют. Проект реставрации разработала компания «СевЗап ПБ», которой управляет Галина Туркина.

Специалистам предстоит обновить кровлю, купола, армиллярную сферу и укрепить фундаменты. В верхней части сооружения планируется заменить лестничные конструкции и переходные мостки, привести в порядок купола и световые фонари, отреставрировать армиллярную сферу. Также строители заменят современное остекление на однокамерные изогнутые стеклопакеты, отремонтируют мозаичное покрытие пола под куполом и очистят стеклянный пол. Кроме того, они восстановят скульптуры и декоративные элементы из цветных металлов.

Реставрация затронет фасады: специалисты восстановят облицовочный камень, глазурованную плитку в арочных проездах, а также скульптуры и мозаичные панно. Отдельное внимание уделят брандмауэрным стенам — там восстановят кирпичную кладку.

Дом Зингера на углу Невского проспекта и набережной Грибоедова построили в 1904 году по проекту архитектора Павла Сюзора. Визитная карточка здания — выразительная башня-фонарь со стеклянным глобусом, поддерживаемым двумя женскими скульптурами. Этот шар задумывался как рекламный элемент: он подсвечивался изнутри электричеством, а снаружи был опоясан лентой с надписью «Зингер и Ко».

В 1919 году в здании открылся магазин печатных изданий, с 1938 года за ним закрепилось название «Дом книги». Он проработал здесь до 1999 года и открылся вновь в 2022-м.