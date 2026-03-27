ЦЕХЪ театр рассказал о выселении из Чкаловских бань из-за их реконструкции. Коллектив ищет новую площадку

С ОАО «Чкаловские бани» у ЦЕХЪ театра был заключен контракт до 2028 года, однако городские власти решили ликвидировать предприятие, поэтому договор аннулируется, рассказал творческий коллектив в соцсетях. Из-за этого труппа должна переехать в другое помещение в начале мая, говорят в театре.

«Мы подавали обращения в вышестоящие инстанции о возможном сохранении площадки и нас на этой площадке, но получили однозначный ответ, который говорит, что продление арендных отношений невозможно, так как весь комплекс Чкаловских бань подлежит реконструкции», — говорит коллектив.

Сейчас ЦЕХЪ театр занят поиском помещения, которое подошло бы ему по расположению, финансовым возможностям и площади. За помощью в поисках труппа обращается к коллегам и зрителям. Поддержать театр можно информационно, личным участием в сборе вещей и подготовке к переезду, предложением вариантов помещений (как для костюмов и реквизитов, так и для самого театра), а также пожертвованием.

Театр ЦЕХЪ был основан выпускниками Санкт-Петербургской театральной академии, объединившимися вокруг идеи поиска новых театральных форм. После выпуска в 2013 году они создали Цех Свободных Художников, чьи первые постановки отличались экспериментальным подходом. Изначально труппа работала на площадке Камерного театра Малыщицкого. Уже через год театр получил собственную сцену в центре Петербурга и новое название — ЦЕХЪ. Ранее коллектив уже менял площадку, когда переезжал с Конюшенной площади в котельную Чкаловских бань.

В январе 2026 года СМИ сообщили, что Чкаловские бани в скором времени закроют на ремонт. Здание относится к выявленным объектам культурного наследия и его капремонт включен в Адресную инвестиционную программу, сообщил телеканал «78.ru» со ссылкой на Комитете по промышленной политике.

Здание бань, расположенное по адресу Чкаловский проспект, 12/20, было возведено в 1931–1932 годах в духе конструктивизма. Свой нынешний облик Чкаловские (или Разночинные) бани получили спустя несколько лет, когда сооружение было реконструировано по проекту архитекторов Сергея Васильковского и Александра Гегелло.