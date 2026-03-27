В Доме Ратькова-Рожнова на Грибоедова завершили реставрацию. В нем откроется гостиница на 160 номеров!

За реставрацию дома отвечала компания «СЗ Отель Введенский». Ею, в свою очередь, управляет «Отель сервис», гендиректор которого — Андрей Ткачев. Как отмечает Пиотровский, инвестор сохранил не только исторический фасад, но и «кипящую крышу», которую создавали советские архитекторы по мотивам работ Алвара Аалто, гранитные стены и пол в фойе. Также компания благоустроила территории у детского сада неподалеку и отремонтировал 169-ю школу и 209-ю гимназию. По словам чиновника, в отреставрированном здании откроется гостиница на 160 номеров.

В 1884 году дом на Грибоедова перестроили архитекторы Михаил Петерсон и Павел Сюзор по заказу промышленника Владимира Ратькова-Рожнова. Тогда здесь появился «Пассаж». После революции здание сменило функцию: в разное время здесь размещались конторы и мебельный магазин. В 1970-х его вновь перестроили — уже под Центральные кассы Октябрьской железной дороги.

Новый этап истории дома начался в декабре 2020 года, когда дом продали на аукционе за 1,1 млрд рублей компании «СЗ „Отель Введенский“». Само здание не имеет статуса объекта культурного наследия, однако его реставрация велась с учетом строгих требований охранных зон. Перестроить его под гостиницу Комитет по охране памятников разрешил в 2021 году.