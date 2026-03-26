Дома-близнецы на углу Невского и Пушкинской начали реставрировать

Здесь жил Петр Чайковский и бывал Владимир Ленин.

телеграм-канал КГИОП
В центре Петербурга приводят в порядок знаменитые дома-близнецы на углу Невского и Пушкинской, сообщают в Смольном. Сейчас здания уже «одели» в строительные леса.

Речь о двух памятниках регионального значения — Доме Павла Мальцова на Пушкинской, 10 и Доходном доме и банях Мальцевых на Невском проспекте, 77. Они стоят по соседству и формируют начало Пушкинской улицы со стороны проспекта.

Работы идут по городской программе «Невский проспект», которую курирует администрация во главе с Александром Бегловым. План — вернуть зданиям исторический облик. Специалисты восстановят кирпичную кладку, штукатурку и богатый декор — от лепнины до архитектурных деталей, которые за годы разрушились. Окна приведут к единому цвету, обновят балконы, а в доме на Невском, 77 отремонтируют кованую решетку ворот.

История зданий начинается в XIX веке: до 1870-х здесь стоял один дом купца Лопатина, но позже участок перешел семье Мальцевых. По проекту архитектора Павла Сюзора здание разделили на два и надстроили — так и появились узнаваемые «близнецы». Фасады оформили в духе эклектики — с кариатидами, гирляндами, масками и эркерами. В этих стенах кипела культурная жизнь: здесь бывали Федор Шаляпин, Иван Бунин и Александр Грин.

Если все пойдет по плану, то уже к концу 2027 года один из самых узнаваемых уголков Невского снова будет выглядеть так, как задумывали архитекторы больше века назад.

