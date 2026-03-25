Реставрации

Отреставрировать Дом купчихи Сиверс требуют от академии Минюста

Смольный обратился в суд, чтобы обязать вуз отремонтировать историческое здание.

Иск к филиалу Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) подал Комитет по охране памятников (КГИОП), обратил внимание «Деловой Петербург». Ведомство требует от учреждения провести ремонт и реставрацию своего здания — Дома Сиверса на 10-й линии Васильевского острова, 19, который признан федеральным объектом культурного наследия. Если ВГУЮ не выполнит свои обязательства, комитет просит суд назначить вузу штраф 50 тысяч рублей.

Сейчас заявление обездвижено, так как в документах КГИОП указал филиал учреждения, а оно не относится к самостоятельным юрлицам. Теперь до 13 апреля комитет должен исправить все недочеты.

Двухэтажный дом построен в 1840 году по проекту Геральда Боссе. Его стиль относят к переходным — от позднего классицизма к ранней эклектике. В 1911 году дом перестраивали под руководством архитектора Виктора Боброва — тогда со стороны двора появилась одноэтажная пристройка. В 1930-х годах здание занимал техникум речного транспорта.

