РЖД выплатит 6,2 млн рублей за невыполненную реставрацию станции Ланская

Здание станции на Сердобольской, 3 признано объектом культурного наследия регионального значения. В 2014 году КГИОП выявил самовольную замену окон и обязал РЖД до 2018 года разработать проект реставрации и до 2019 года отремонтировать здание. Компания эти требования проигнорировала.

Тогда через Арбитражный суд Москвы комитет попытался настоять на реставрации фасадов станции, очистки ее территории и сносе несогласованных построек. В 2020 году суд встал на сторону КГИОП, а в 2022-м ведомство согласовал проект реставрации, но РЖД так и не обратились за разрешением на работы.

В 2023 году открыто исполнительное производство. В 2026 году судебный пристав вынес постановление о расчете задолженности за 62 месяца — она составила 6,2 млн рублей.

Здание железнодорожной станции Ланская в Выборгском районе Петербурга возвели в 1909–1910 годах, оно выполнено в стиле модерн. Первые станции на этом участке представляли собой деревянные постройки с резным декором. Позже их перестроили по проекту архитектора Бруно Фердинанда Гранхольма, работавшего в Главном управлении железных дорог Финляндии. Сохранившийся облик здания отличают асимметрия фасадов и крыши, а также мотивы средневековой народной архитектуры.