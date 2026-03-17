Санаторий «Балтийский берег» отремонтируют за 312 млн рублей

«Петербургский метрополитен» объявил конкурс на поиск подрядчика, который проведет капитальный ремонт в главном корпусе санатория в Зеленогорске «Балтийский берег», следует из карточки на портале госзакупок. Заявки принимаются до 1 апреля, все работы, согласно техническому заданию, необходимо завершить до 5 июня этого года.

На ремонт петербургское метро выделило более 312 млн рублей. На эти деньги подрядчик должен отремонтировать номера курорта и коридоры на 10–12 этажах. Согласно техническому заданию, строители заменят окна, двери, обновят инженерные системы, выполнят отделку помещений и после этого полностью оснастят их новой мебелью.

Работы пройдут поэтапно, с ограничениями по шуму и обязательным выводом части номеров из эксплуатации. Исполнитель также должен разработать проект работ, вывезти и утилизировать отходы, составить техническую документацию и по итогам сдать объект с гарантией не менее пяти лет.

Санаторий «Балтийский берег», где лечатся и отдыхают сотрудники «Петербургского метрополитена» открылся в 1980 году. Его главный корпус насчитывает четырнадцать этажей, он расположен в районе Карельского перешейка у Финского залива в 56 км от Петербурга. Здание включает однокомнатные и двухкомнатные номера, кафе, кинозал, столовую из трех помещений, танцплощадку, бильярдную и библиотеку с читальным залом.