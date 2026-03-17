В Павловском дворце появилось более 300 новых экспонатов

К 2026 году музей-заповедник «Павловск» пополнил свою коллекцию более чем 300 предметами искусства. Об этом Собака.ru рассказали представители дворца и банка ВТБ, который помогает музею возвращать утраченные ценности.

Значительная часть предметов утратили или распродали в XX веке, в том числе в годы Великой Отечественной войны. Сегодня сотрудники музея отслеживают аукционы и ведут переговоры с частными коллекционерами, чтобы вернуть вещи, связанные с историей Павловска. В числе приобретений 2025 года — часть сервиза великой княжны Елены Павловны, дочери императора Павла I, а также тарелка с монограммой примы-балерины Матильды Кшесинской.

Коллекцию музея пополнили и портреты князей, владевших дворцом с середины XIX до начала XX века. Среди них — представители династии Романовых, включая Константина Николаевича, брата императора Александра II. По его инициативе к столетию Павловска историк Михаил Семевский написал о городе книгу. Она была возвращена вместе со сборником стихов сына князя — поэта Константина Константиновича, чьи сочинения были положены на музыку Петра Чайковского и Антона Рубинштейна.

Возвращение экспонатов музей приурочил к предстоящим юбилеям: в 2027 году Павловск отметит 250-летие со дня основания дворца и 200-летие со дня рождения Константина Николаевича. Часть новых предметов планируется показать на выставках в Павловске и Государственном историческом музее в Москве.