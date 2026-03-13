Сроки реконструкции «Сестрорецкого курорта» сдвинули

Группа ЛСР изменила график работ на территории санатория «Сестрорецкий курорт» — реконструкция корпуса № 3 и восстановление исторического здания Курзала завершатся позже установленных ранее сроков. Новое разрешение на строительство выдано 11 марта, завершить работы теперь рассчитывают к 30 сентября 2027 год, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные городского строительного надзора.

По проекту реконструкции в обновленном третьем корпусе будет больше 4 тысяч квадратных метров медицинских кабинетов, около 100 помещений для врачей и бальнеологии разместятся на двух этажах, а на 2,5 тысячах метров появится бассейн с грязелечебницей и минеральной водой. Количество номеров увеличат до 400 (раньше было 270). Проектом занимается архитектор Феликс Буянов.

В восстановленном Курзале, который был уничтожен при пожаре во время Великой Отечественной войны, ЛСР планируют разместить концертную площадку и ресторан.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на пресс-службу компании, инвестиции в строительство двух объектов оцениваются в 12,5 млрд рублей.