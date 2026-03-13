Реставрации

В сквере на месте дуэли Пушкина отреставрируют фонари

В парке установят 37 новых светильников. Работы обещают завершить летом.

Sergei Afanasev / Shutterstock.com

На участке между Коломяжским проспектом и Сестрорецкой железной дорогой, где произошла дуэль между поэтом Александром Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом), приступили к реконструкции системы освещения, сообщают в Смольном.

Десятилетиями обелиск и бронзовый барельеф поэта, установленный к 100-летию со дня его смерти, освещали всего восемь натриевых лампы. Теперь света в сквере станет больше — в пространстве появится 37 новых фонарей. При этом исторические светильники отреставрируют, а устаревшие лампы в них заменят на современные светодиодные.

Место последней дуэли Александра Пушкина находится на бывшей окраине Петербурга у Черной речки. Поэт стрелялся с Дантесом 27 января (8 февраля) 1837 года — именно тогда он получил ранение. Спустя два дня теоретик русской литературы скончался. Ежегодно 10 февраля на месте дуэли проходят памятные мероприятия.

