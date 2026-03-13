Продажу памятников архитектуры вместе с их земельными участками могут разрешить в России

Госдума в первом чтении приняла закон, по которому инвесторы смогут покупать объекты культурного наследия вместе с их земельными участками. Совершать какие-либо сделки с таким имуществом новые собственники не смогут, пока не отреставрируют его. Так образом государство хочет решить проблему нехватки ресурсов на восстановление памятников.

Потенциальные покупатели одновременно будут претендовать на желаемую территорию под застройку и памятник, который необходимо отреставрировать. Право проводить торги, на которых сразу вместе будут продаваться объекты культурного наследия и земельные участки, получит «Дом.РФ».

«Это дает бизнесу возможность получить землю под развитие в обмен на восстановление исторического наследия», — объясняет член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Некоторые эксперты скептически относятся к законопроекту. Работы на участке с объектами культурного наследия требуют согласования из-за их охранного статуса, поэтому сроки строительства затягиваются, отмечает адвокат Александр Евтеев. Юрист считает, что изменения повысят интерес инвесторов к территориям с памятниками, но для многих девелоперов они по-прежнему останутся дополнительной «нагрузкой к земельному участку».

Законопроект в конце прошлого года внесло Правительство. Тогда же власти утвердили программу сохранения объектов культурного наследия до 2045 года. По ней к 2030 году планируется отреставрировать не менее одной тысячи исторический зданий и еще минимум 800 — к 2045 году.