В Выборге показали, как будет выглядеть отреставрированный Замковый остров

Эскизы проекта реставрации Замкового острова, которые представили подрядчики, публикует администрация Ленобласти. Приступить к восстановительным работам планируют в 2028 году.

Преобразования коснутся подвала под башней Святого Олафа и Восточного бастиона, рассказали власти региона. Также отремонтировать собираются долгое время пустовавший Кузнечный двор — там организуют новое пространство для туристов.

По словам вице-губернатора Ленобласти Владимира Цоя, реставрация пройдет на деньги, заработанные самим музеем. Перед ремонтом замок, который ежегодно привлекает тысячи российских туристов, проверят российские археологи.

Первые реставрации на острове начались в 2017 году. Так как это самый посещаемый туристический объект Ленинградской области, полностью его не закрывали. В 2021 году Минкультуры пообещало дополнительно выделить Ленобласти 254,3 млн рублей на ремонт ряда объектов Выборгского замка — погребов, стен, башен, бастионов и крепостных валов. К тому моменту из федерального бюджета уже направили 333,3 млн рублей на реставрацию корпусов Арсенала, Тюрьмы и башни Олафа.

Выборгский замок заложили в 1293 году во время третьего шведского крестового похода по приказу регента Торгильса Кнутссона. Он стал важным стратегическим пунктом на границе с Новгородской республикой. Сооружением в разное время владели Швеция, Россия и Финляндия.