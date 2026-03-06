Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Здание Императорской Академии наук отреставрируют к 2035 году

Работы могут начать в 2027 году.

О планах по реставрации исторического здания на Университетской набережной «Интерфаксу» рассказал председатель петербургского отделения РАН Андрей Рудской. После окончания работ на Университетской набережной откроется научно‑просветительский центр с конференц‑залами, публичными пространствами и экспозицией, посвященной истории Академии наук, пишет вице-губернатор Борис Пиотровский.

Комитет по охране памятников уже согласовал необходимую для работ историко-культурную экспертизу. По словам Рудского, проектно-сметную документацию, на которую академия получила финансирование, завершили в конце прошлого года. Она уже передана в Главгосэкспертизу, где документы будут рассматривать несколько месяцев.

Академик надеется, что реставрация начнется в 2027 году, а завершат ее к 2035 году. Ремонт ожидается в главном здании, во дворе и других корпусах Академии, отмечает Рудской. В ходе работ также оценят состояние мозаики Михаила Ломоносова «Полтавская баталия» на стене у парадной лестницы. Это изображение Петра I во время битвы было создано 1764 году.

Здание Академии наук было построено в 1789 году по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Сегодня оно находится в бессрочном пользовании петербургского отделения РАН.

