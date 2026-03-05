Суд между Семеном Альтовым и реставраторами из-за Лиговских бань закончился мировым соглашением

Арбитражный суд прекратил дело по иску сатирика Семена Альтова к реставрационной компании ООО «М. Г. Прайват Реконстракшн», следует из информации на сайте суда. Заседание состоялось 5 марта, на нем истец и ответчик отказались от взаимных претензий.

В августе 2025 года компания подала к Альтову иск на 12,8 млн рублей за работу по приспособлению принадлежащих ему Лиговских бань под креативное пространство. Через несколько дней Альтов подал встречный иск на 17,6 млн рублей. Иск «М. Г. Прайват Реконстракшн» суд оставил без движения, указав, что заявление было составлено с нарушениями.

Комплекс Лиговского банно-прачечного комбината на Лиговском проспекте, 269 включен в список объектов культурного наследия. Альтов приобрел здание в 2021 году. В нем сатирик планировал открыть многофункциональный арт-центр с концертной площадкой. В январе 2024 года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга одобрил проект приспособления.

Лиговские бани построили в 1934 году по проекту архитектора Николая Демкова в конструктивистском стиле. Десятилетиями в комплексе располагалась фабрика-прачечная.