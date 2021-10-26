В здании Лиговского банно-прачечного комбината откроют креативное пространство с концертной площадкой. Проектом займется Семен Альтов

Здание Лиговского банно-прачечного комбината на Лиговском проспекте, 269, оно же «Лиговские бани», было построено в 1934 году по проекту архитектора Николая Демкова в стиле конструктивизм. Как отмечают в Смольном, это «значимая репрезентация одного из этапов развития особой региональной школы ленинградского архитектурного авангарда, в частности, соединение идей супрематизма и принципов функционального метода и ее новой типологии, возникшей в 20-30-е годы XX столетия».

Первоначально объект представлял собой ансамбль из двух отдельных зданий — бани и прачечной фабрики с девятью приемными пунктами. Протяженное здание бани обращалось к улице торцевым фасадом, который решался как основной акцент всей композиции. Две закругленные лестничные клетки оформляют углы торцевого фасада, прорезанного широкими, горизонтально ориентированными окнами.

Накануне здание Лиговского банно-прачечного комбината было включено в единый государственный реестр в качестве выявленного объекта культурного наследия распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова. В октябре здание приобрел в собственность писатель-сатирик Семен Альтов. Под его началом представитель конструктивизма будет превращен в многофункциональный центр с креативной функцией.

«Концертная функция займет часть комплекса, но, в целом, концепция отражает формат, который принято называть «креативным пространством». Все, что будет происходить в многофункциональном центре, будет с «творческим уклоном». В целом, наличие статуса памятника, с одной стороны, накладывает обременения, но, с другой стороны, увеличивает ценность объекта в восприятии аудитории», — приводит РБК слова Альтова.

Как считают эксперты, то, что здание является памятником, усложняет строительные работы, но для организации креативного пространства это, скорее, плюс. «Если концепция самого пространства хорошая, то удаленность от метро большой роли не играет. Люди будут туда приезжать. Например, как в порт «Севкабель». Качественный контент пространства сам по себе способен формировать трафик», — отметил генеральный директор Miles&Yards Артем Кардаш.