Эксклюзив! Фирменным стилем «Крестов» займется студия Артемия Лебедева

Студия Артемия Лебедева разработает фирменный стиль «Крестов». Эта работа запланирована в рамках редевелопмента исторического комплекса на Арсенальной набережной в Петербурге, рассказали Собака.ru в строительном холдинге «КВС», который выступает заказчиком проекта.
Визуализация, выполненная специалистами НИиПИ «Спецреставрация»
Дизайнерам предстоит создать визуальную систему, которая будет «бережно работать с наследием, не стирая историческую память, но при этом сформирует актуальный, сильный и узнаваемый образ новой городской среды», добавили представители девелопера.
Сергей Ярошенко
генеральный директор группы компаний «КВС»
«Кресты» — это не просто объект редевелопмента, а исторический маркер и узнаваемый символ Петербурга. Новый фирменный стиль станет ключевым инструментом переосмысления пространства, соединяя прошлое комплекса с его новой жизнью.
Исторический комплекс «Кресты» построили в конце XIX века для содержания уголовных преступников. Последние арестанты покинули его в 2017 году. После этого бывшее СИЗО выставили на торги, в результате которых его собственником за 1,1 млрд рублей стал строительный холдинг «КВС». К новому владельцу перешли четыре гектара земли и три десятка зданий, среди которых есть памятники архитектуры.
Девелопер планирует открыть в «Крестах» музей об истории этого места, галереи, рестораны и общественные пространства. А в главных корпусах, где содержали заключенных, — гостиницы. Территория комплекса станет полностью пешеходной. Храм Святого Александра Невского останется действующим и будет передан РПЦ. Концепцию приспособления исторических построек под современное использование подготовили специалисты НИиПИ «Спецреставрация».
