Эксклюзив! Фирменным стилем «Крестов» займется студия Артемия Лебедева

Исторический комплекс «Кресты» построили в конце XIX века для содержания уголовных преступников. Последние арестанты покинули его в 2017 году. После этого бывшее СИЗО выставили на торги, в результате которых его собственником за 1,1 млрд рублей стал строительный холдинг «КВС». К новому владельцу перешли четыре гектара земли и три десятка зданий, среди которых есть памятники архитектуры.

Девелопер планирует открыть в «Крестах» музей об истории этого места, галереи, рестораны и общественные пространства. А в главных корпусах, где содержали заключенных, — гостиницы. Территория комплекса станет полностью пешеходной. Храм Святого Александра Невского останется действующим и будет передан РПЦ. Концепцию приспособления исторических построек под современное использование подготовили специалисты НИиПИ «Спецреставрация».