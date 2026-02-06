Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реставрации

Реставрацию одного из корпусов Кунсткамеры отложили на неопределенный срок

Речь идет о флигеле по Таможенному переулку. Работы на объекте еще не начались — их заказчику (ППК «Единый заказчик в сфере строительства») предстоит определить подрядчика по результатам торгов.

shushonok / Shutterstock.com

Реконструкция (с элементами реставрации) рассчитана на два года и «необходима для организации проведения научных исследований сотрудниками МАЭ РАН, расширения выставочных площадей и других целей», — сообщили Собака.ru в пресс-службе музея. Там также отметили, что точных дат начала и окончания работ пока нет.

В обновленном корпусе откроют зал заседаний на 148 мест для проведения внутренних, общероссийских и международных конференций, симпозиумов и конгрессов, зал археологии, кабинеты сотрудников научных отделов Австралии и Океании. Кроме того, он станет доступен для людей с ограниченными возможностями.  

В пресс-службе также прокомментировали переезд музея в новое здание в Приморском районе Петербурга. Там уточнили, что он состоится не раньше осени 2026 года. «В настоящее время МАЭ РАН совместно с ППК "Единый заказчик в сфере строительства" готовятся к передаче объекта в ведение МАЭ РАН. Устраняются замечания, идет наладка и проверка работоспособности технологического оборудования», — добавили в Кунсткамере. 

Напомним, речь идет о научно-хранительском центре, который ввели в эксплуатацию прошлом летом. В первом корпуса этого комплекса планируют открыть выставочные пространства, читальные залы, библиотеки и архивы, музейный магазин. Во втором — реставрационные лаборатории, смотровые, подсобные помещения для работы с экспонатами и документами.

