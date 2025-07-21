Научно-хранительский центр Кунсткамеры в Приморском районе ввели в эксплуатацию

Научно-хранительский центр Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера.— Прим. Ред. ) возвели на базе недостроенного в конце 1980-х здания НИИ прикладной астрономии РАН. Он включает два корпуса: административный и хранительский. В первом откроют выставочные пространства, читальные залы, библиотеки и архивы, музейный магазин. Во втором — реставрационные лаборатории, смотровые, подсобные помещения для работы с документами и экспонатами. На прилегающей территории высадили газон и установили велопарковки.

Дату запуска комплекса пока не объявили. Ранее его планировали открыть в сентябре 2024 года, но перенесли на декабрь.