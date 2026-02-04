Смольный изъял обрушившийся дом на Гороховой для госнужд

Соответствующее постановление правительства Петербурга подписал губернатор Александр Беглов.

Администрации Адмиралтейского района и комитету имущественных отношений Петербурга поручили провести все необходимые юридические действия, связанные с изъятием помещений. Контролировать работы будет вице-губернатор Евгений Разумишкин.

В марте 2025 года стало известно, что разрушенный дом на Гороховой будут реконструировать только в 2026 году. Работы по восстановлению здания №73 на Гороховой улице перенесли. В жилкоме отметили, что пока не расселят всех жильцов, приступить к реставрации не получится.

Напомним, в ночь на 20 декабря 2024 года произошло обрушение старинного жилого дома на Гороховой улице. Как сейчас выглядит постройка XIX века (вернее, то, что от нее осталось)? И почему одни говорят, что жители много лет добиваются признания дома аварийным, а другие — что люди до последнего отказывались покидать разрушающийся дом? Рассказываем, что известно на данный момент и показываем фотографии с места событий.

Позже СК возбудил уголовное дело после обрушения флигеля дома на Гороховой улице. Здание на Гороховой рухнуло еще 20 декабря прошлого года. Его расселили за несколько месяцев до инцидента, но дом так и не признали аварийным. Имущественный ущерб собственников квартир оценивают в более чем 31 млн рублей.