Для масштабной историко-культурной экспертизы Апраксина двора ищут подрядчика

Как говорится в документации на сайте госзакупок, дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам разместила контракт для проведения государственной историко-культурной экспертизы Апраксина двора в Петербурге.

Начальная стоимость работ — 10,2 млн рублей, контракт необходимо исполнить до 1 октября 2026 года. От подрядчика просят провести экспертизу в отношении более чем 50 корпусов Апраксина двора с Мариинским рынком (б. Щукиным двором). Сюда входят объекты по адресу: Садовая ул., д. 28-30, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18-19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, лит. А, Б, 31, 32, 33, 35, 36, 37-38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; Апраксин пер., д. 16, лит. А (Садовая ул., 28-30; Ломоносова ул., 3-5; Апраксин пер. 2; Торговый пер., 2).

В итоговом документе необходимо уточнить сведения о наименовании, времени возникновения, дате основных перестроек, связанных с памятником исторических событиях, а также состав объекта культурного наследия.

Напомним, еще несколько корпусов Апраксина двора реконструируют. Речь идет о зданиях № 3, 20, 26, 30А. Сейчас прорабатывают вопрос, чтобы заключить соглашения о приспособлении под современное использование домов с собственниками объектов.

Ранее стало известно, что два фасада корпусов Апраксина двора отреставрируют к 2027 году. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала ордер для проведения работ по сохранению корпусов зданий № 37 и 38 по Садовой улице, дом 28-30. Проект приспособления зданий уже согласовали в комитете по инвестициям.