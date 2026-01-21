У Петербурга появится трехмерная модель

Трехмерная модель позволит решать некоторые задачи города. В 2026 году цифровизируют порядка 40% площади Петербурга, пишет «Фонтанка».

«Мы в прошлом году отработали с Росатомом пилотные зоны территории Санкт-Петербурга для создания трехмерной модели застройки в абсолютной точности привязки к территории, к земельным участкам и в абсолютной точности по самим моделям с точки зрения размеров фасадов, элементов декоративного прикладного искусства на фасадах и так далее. Мы, конечно, это будем развивать. Понятно, что это очень недешёвое удовольствие, но, тем не менее, реализация этой задачи позволит решать нам многие другие», — пояснила председатель КГА Юлия Киселева на пресс-конференции в ТАСС.

Такая трехмерная модель позволит, в частности, в уведомительном порядке размещать информационные вывески на фасадах зданий.