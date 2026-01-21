Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

У Петербурга появится трехмерная модель

Макет позволит в абсолютной точности собрать проекцию с точки зрения размеров фасадов, элементов декоративного прикладного искусства на фасадах и так далее. Это совместный проект комитет по градостроительству и Росатома.

Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock.com

Трехмерная модель позволит решать некоторые задачи города. В 2026 году цифровизируют порядка 40% площади Петербурга, пишет «Фонтанка».

«Мы в прошлом году отработали с Росатомом пилотные зоны территории Санкт-Петербурга для создания трехмерной модели застройки в абсолютной точности привязки к территории, к земельным участкам и в абсолютной точности по самим моделям с точки зрения размеров фасадов, элементов декоративного прикладного искусства на фасадах и так далее. Мы, конечно, это будем развивать. Понятно, что это очень недешёвое удовольствие, но, тем не менее, реализация этой задачи позволит решать нам многие другие», — пояснила председатель КГА Юлия Киселева на пресс-конференции в ТАСС.

Такая трехмерная модель позволит, в частности, в уведомительном порядке размещать информационные вывески на фасадах зданий.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: