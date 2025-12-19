Дворцовую набережную планируют отреставрировать

Максимальная цена контракта — 100 млн рублей, работы должны закончить к 15 октября 2026 года. Среди дефектов, которые подрядчик должен устранить: смещение гранитных карнизов, сколы и трещины, солевые потеки, биопоражения, коррозия металлических элементов, а также неравномерная осадка каменных блоков на тротуаре и спусках к воде.

Во время ремонта необходимо провести полную реставрацию гранитной облицовки, восстановить утраченные архитектурные детали, переустроить основание и гидроизоляцию тротуара, а также заменить гранитную брусчатку, пишет «КоммерсантЪ».