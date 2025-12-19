Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Дворцовую набережную планируют отреставрировать

Завершить работы должны до конца 2026 года. ГУП «Мостотрест» 18 декабря объявило конкурс на ремонт участка Дворцовой набережной — от Дворцового моста до Зимней канавки.

Shutterstock.com

Максимальная цена контракта — 100 млн рублей, работы должны закончить к 15 октября 2026 года. Среди дефектов, которые подрядчик должен устранить: смещение гранитных карнизов, сколы и трещины, солевые потеки, биопоражения, коррозия металлических элементов, а также неравномерная осадка каменных блоков на тротуаре и спусках к воде.

Во время ремонта необходимо провести полную реставрацию гранитной облицовки, восстановить утраченные архитектурные детали, переустроить основание и гидроизоляцию тротуара, а также заменить гранитную брусчатку, пишет «КоммерсантЪ».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: