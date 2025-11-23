Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Доходный дом на Провиантской улице вернули к довоенному виду

В Петербурге подходит к завершению восстановление исторического облика здания на Провиантской улице, 8, о чем сообщили в городском правительстве.

Фото: t.me/spbprav
Фото: t.me/spbprav

Постройка начала XX века пережила серьезные разрушения во время Великой Отечественной войны.

«Специалисты комитета по градостроительству и архитектуре подобрали для фасада цвета из петербургской традиционной палитры. Фисташковый — для стены первого этажа, а тепло-зелёный оттенок — для остальных», — сообщили в пресс-службе.

В ходе капитального ремонта восстановили декоративные элементы первого уровня, зеркальные вставки под окнами третьего этажа, оконные обрамления и утраченную штукатурку. Завершение работ на фасаде выходит на финальную стадию.

Также уточняется, что в прошлом году в рамках той же программы привели к историческому виду здание по адресу Яблочкова, 2/10, вернув ему первоначальную окраску.

Ранее мы рассказывали, что кинотеатр «Аврора» собираются обновить к 2028 году. Старт реставрации намечен на осень 2026 года, и это станет самым крупным вмешательством в его историю за последние сто лет.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: