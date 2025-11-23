Доходный дом на Провиантской улице вернули к довоенному виду

В Петербурге подходит к завершению восстановление исторического облика здания на Провиантской улице, 8, о чем сообщили в городском правительстве.
Постройка начала XX века пережила серьезные разрушения во время Великой Отечественной войны.
«Специалисты комитета по градостроительству и архитектуре подобрали для фасада цвета из петербургской традиционной палитры. Фисташковый — для стены первого этажа, а тепло-зелёный оттенок — для остальных», — сообщили в пресс-службе.
В ходе капитального ремонта восстановили декоративные элементы первого уровня, зеркальные вставки под окнами третьего этажа, оконные обрамления и утраченную штукатурку. Завершение работ на фасаде выходит на финальную стадию.
Также уточняется, что в прошлом году в рамках той же программы привели к историческому виду здание по адресу Яблочкова, 2/10, вернув ему первоначальную окраску.
Ранее мы рассказывали, что кинотеатр «Аврора» собираются обновить к 2028 году. Старт реставрации намечен на осень 2026 года, и это станет самым крупным вмешательством в его историю за последние сто лет.
Комментарии (0)