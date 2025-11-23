Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реставрации

Мемориальный комплекс «Дорога жизни» обновят к 2027 году

В Ленинградской области планируют полностью обновить мемориальный комплекс «Дорога жизни» к 2027 году, сообщили в региональной администрации.

Anton Kudelin / Shutterstock.com

Основной объем работ намечен на 2026 год. Уже готова проектно-сметная документация для реконструкции 90 объектов культурного наследия.

«Мы бережно сохраняем память о подвиге защитников Ленинграда. Все работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком, чтобы к 2027 году полностью завершить модернизацию этого священного для каждого россиянина места», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Ведется строительство новых пешеходных переходов и парковочных карманов у мемориалов «Разорванное кольцо» и «Катюша», а также расширение участка автодороги. Дополнительно к 2030 году предусмотрено создание объездной трассы вокруг Всеволожска.

Проект реализуют по архитектурной концепции, подготовленной студентами Горного университета и одобренной президентом России Владимиром Путиным.

«Дорога жизни» была открыта 22 ноября 1941 года для снабжения блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера. Маршрут действовал до 24 апреля 1942 года. 

