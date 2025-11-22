На месте бывшей Императорской карточной фабрики откроют современный деловой комплекс

По данным Управляющей компании «Реформа», площадь бизнес-центра составит 7500 квадратных метров, в нем смогут разместиться 339 рабочих мест. В ходе работ сохраняют кирпичные фасады, колонны, каменные ступени и другие оригинальные детали.

Комитет по охране памятников сообщил, что разрешение на реставрацию и адаптацию действует до мая 2026 года и при необходимости может быть продлено. На площадке завершают работы по крыше, проводят утепление, сушат кирпичные стены и занимаются отделкой внутренних помещений.

Проект включает три основных этажа, мансарду и четырехэтажную зеркальную пристройку. Внутри планируется стиль лофт с потолками 3,7 метров, современными инженерными системами, лифтами и оборудованием для безопасности.

Оценки вложений в реконструкцию колеблются в диапазоне 500–900 млн руб. На рынке отмечается дефицит офисных площадей, и новый объект в локации у метро «Пролетарская» может привлечь арендаторов: в районе остается всего около 1000 кв. м свободных офисов, сообщает издание «Ведомости».

Главный корпус бывшей Императорской карточной фабрики построили в 1867–1869 годах по проекту архитектора Генриха Штегемана. Это единственное уцелевшее здание предприятия, которое с 1819 года выпускало игральные карты и обладало монополией на их производство в России. Сооружение выполнено из красного кирпича и отражает промышленный стиль своего времени.

Ранее мы рассказывали, что здание бывшей ТЭЦ превратят в общественно-деловое пространство с Центром танца балерины Дианы Вишневой.