Реставрации

Два корпуса Апраксина двора превратят в торговый комплекс

Согласовали проект приспособления двух корпусов Апраксина двора. Фасады будущего торгового комплекса восстановят с учетом исторического архитектурного облика. В том числе воссоздадут пространство пассажа — прохода между корпусами под стеклянной кровлей-фонарем — и металлические навесы на чугунных колоннах по фасадам.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Положительное заключение выдал КГИОП научно-проектной документации приспособления под современное использование корпусов 37 и 38. Их ждет реконструкция и благоустройство в соответствии с концепцией преобразования объекта, одобренной в 2017 году Советом по сохранению культурного наследия при правительстве города, сообщает в пресс-служба администрации губернатора Петербурга

«Программа возрождения Апраксина двора — один из десяти приоритетов социально-экономического развития Петербурга. Работы включают широкий спектр мероприятий от реставрации фасадов до восстановления исторических архитектурно-художественных и объемно-пространственных решений ансамбля и будут проводиться с обеспечением физической сохранности объектов историко-культурной ценности», — отмечает пресс-служба.

Ранее стало известно, что два корпуса Апраксина двора планируют приспособить под непродовольственную торговлю. Также в планах соединить два корпуса галереей с атриумом и восстановить витражи на боковых фасадах, наружную галерею на уровне первого этажа.

