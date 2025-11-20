Два корпуса Апраксина двора превратят в торговый комплекс

Положительное заключение выдал КГИОП научно-проектной документации приспособления под современное использование корпусов 37 и 38. Их ждет реконструкция и благоустройство в соответствии с концепцией преобразования объекта, одобренной в 2017 году Советом по сохранению культурного наследия при правительстве города, сообщает в пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Фасады будущего торгового комплекса восстановят с учетом исторического архитектурного облика. В том числе воссоздадут пространство пассажа — прохода между корпусами под стеклянной кровлей-фонарем — и металлические навесы на чугунных колоннах по фасадам. Кроме того, инвестор выполнит благоустройство прилегающей территории и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры.

«Программа возрождения Апраксина двора — один из десяти приоритетов социально-экономического развития Петербурга. Работы включают широкий спектр мероприятий от реставрации фасадов до восстановления исторических архитектурно-художественных и объемно-пространственных решений ансамбля и будут проводиться с обеспечением физической сохранности объектов историко-культурной ценности», — отмечает пресс-служба.

Ранее стало известно, что два корпуса Апраксина двора планируют приспособить под непродовольственную торговлю. Также в планах соединить два корпуса галереей с атриумом и восстановить витражи на боковых фасадах, наружную галерею на уровне первого этажа.