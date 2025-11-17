Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Отреставрировали парадный вестибюль дома Пашкова на Литейном проспекте

На прежнее место вернули две статуи зубров в натуральную величину. Специалисты восстановили уникальное многослойное покрытие скульптур, которое придает гипсу цвет настоящей бронзы. Реставрацию исторического здания проводили с 2007 года.

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Скульптуры двух зубров установили в вестибюле особняка еще в 1901 году. Справа от входа расположен «Зубр мычащий» работы Гуго Залемана, слева — «Зубр шагающий», которого создал скульптор Роберт Бах. Зубры символизировали располагавшийся в доме Пашкова Департамент уделов. В учреждении заведовали земельными и лесными угодьями царской фамилии, в том числе Беловежской пущей (где обитают зубры).

Реставраторы устранили множество дефектов — трещин, сколов, отслоений лака и краски. После расчистки скульптур и применения укрепляющих растворов петербургские специалисты разработали для каждого участка поверхности отдельное колористическое решение. Это позволило максимально приблизить итоговый результат к авторской тонировке. В вестибюле дома Пашкова также воссоздали мозаичные полы и восстановили оригинальное освещение. Отреставрировали деревянный тамбур и исторические оконные рамы.

Сейчас уже провели реставрацию большей части интерьеров парадной анфилады второго этажа — Танцевального зала, Красной и Зеленой гостиной, гостиной рококо, спальни, гардеробной и ванной.

Историческое здание построили в 1841-1845 годах по проекту архитектора Гаральда Боссе для штаб-ротмистра Ивана Пашкова в стиле позднего классицизма и неоренессанса. В 1857 году дом продали Департаменту уделов.

После революции 1917 года в здании размещались различные государственные и общественные организации. За это время проводили разные перепланировки, а над дворовыми корпусами надстроили третий этаж. Внутренняя отделка была частично утрачена. В 2024 году в доме Пашкова создали многофункциональную площадку для обмена научным и практическим опытом в сфере реставрации, проведения образовательных и культурно-просветительских мероприятий.

