Реставрации

Дворцовый ансамбль в Павловске отреставрируют за 3 млрд

До 2028 года федеральный бюджет выделит 3 млрд рублей на обновление Павловского дворцово-паркового ансамбля в Санкт-Петербурге. Решение озвучил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Mistervlad / Shutterstock.com

На заседании оргкомитета по подготовке к 250-летию Павловского ансамбля Дмитрий Медведев сообщил, что в проект федерального бюджета на 2026–2028 годы заложено 2,5 млрд рублей. С учетом средств, полученных в 2024–2025 годах, общий объем финансирования достигнет 3 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что город планирует провести реставрацию ключевых объектов Павловска и модернизировать инфраструктуру.

«Один из главных объектов реставрации — это Чугунные ворота. В этом году выделены средства на проектно-сметную документацию. Непосредственно реставрация будет проведена в 2027 году. Также будем реконструировать фонтан на Госпитальной улице, отреставрируем обелиск в память 225-й годовщины Павловска», — отметил Александр Беглов.

Первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин отметил, что в юбилейную программу включено воссоздание Музыкального вокзала и создание на его базе современной инфраструктуры. Работы планируется завершить в 2032 году. Концепция восстановления вокзала была одобрена в 2025 году. После реконструкции в здании откроют зал на 800 мест.

Павловский ансамбль включает дворец — бывшую резиденцию Павла I — и один из крупнейших пейзажных парков Европы площадью около 600 га. Его формирование началось в конце XVIII века. Дворец строился по проектам Чарльза Камерона и Винченцо Бренны, позже над интерьерами работали Андрей Воронихин, Джакомо Кваренги и Карл Росси.

В 1918 году Павловск стал государственным музеем. Во время Великой Отечественной войны комплекс понес значительные разрушения, однако был восстановлен к 1977 году. Сейчас ансамбль имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

