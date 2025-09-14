Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Особняк Салтыковой на Большой Морской отреставрируют и переделают под отель

Проект реставрации приспособления к современному использованию подготовило архитектурное бюро «Студия 44». Особняк на Большой Морской улице, 51 будут восстанавливать с сохранением архитектурно-художественного решения фасадов.

Как следует из акта государственной историко-культурной экспертизы на сайте КГИОП, в проекте прописано сохранение местоположения, габаритов и конфигурации лицевого корпуса, высотных отметок коньков крыш лицевого, западного и северного корпусов объекта, конфигурации внутреннего двора, местоположения фасадных стен дворовых корпусов, пишет «Фонтанка».

«Реставрационные решения направлены на сохранение архитектурно-художественного решения фасадов, декоративно-художественной отделки интерьеров и предметов декоративно-прикладного искусства», — сказано в акте экспертизы.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: