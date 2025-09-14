Особняк Салтыковой на Большой Морской отреставрируют и переделают под отель

Как следует из акта государственной историко-культурной экспертизы на сайте КГИОП, в проекте прописано сохранение местоположения, габаритов и конфигурации лицевого корпуса, высотных отметок коньков крыш лицевого, западного и северного корпусов объекта, конфигурации внутреннего двора, местоположения фасадных стен дворовых корпусов, пишет «Фонтанка».

«Реставрационные решения направлены на сохранение архитектурно-художественного решения фасадов, декоративно-художественной отделки интерьеров и предметов декоративно-прикладного искусства», — сказано в акте экспертизы.