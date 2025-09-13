«Китайский театр» в Александровском парке музея-заповедника «Царское Село» восстановят

Документ подписали на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра культуры РФ Ольги Любимовой. Соглашение предусматривает начало работ по восстановлению и приспособлению к современному использованию Китайского театра.

Китайский театр или «Каменная опера», как его называли во времена Екатерины II, построили по проекту архитектора Антонио Ринальди в 1777-1779 годах. Большая сцена театра позволяла ставить сложные балеты и оперы, а зрительный зал, отделанный в китайском стиле, вмещал более 350 зрителей. В начале Великой Отечественной войны после обстрела театр сгорел и с тех пор его не восстанавливали.

«Благодаря колоссальной поддержке коллег из «Газпрома» мы совместными усилиями восстановили исторический облик десяти залов Екатерининского дворца в «Царском Селе». Наше всестороннее сотрудничество способствует сохранению и развитию уникального музея, который является частью культурного наследия страны», — отметила Министр культуры РФ Ольга Любимова.