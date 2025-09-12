Для восстановления исторической дачи Лесснера выбрали инвестора

Для участия в торгах было подано восемь заявок. Победителем аукциона стал предприниматель Михаил Двороковский, следует из карточки на сайте ГИС «Торги». Как пишет РБК, инвестор ранее выступал в качестве совладельца ряда строительных компаний, которые были ликвидированы. Победитель торгов предложил цену, которая увеличилась почти в пять раз относительно стартовой ставки. В итоге инвестор будет платить 605 802 рубля в месяц городу в течение работ по восстановлению.

Согласно условиям программы «Рубль за метр», победители аукциона обязаны разработать проект восстановления объекта в течение двух лет и завершить ремонтно-реставрационные работы в последующие пять лет. По завершению работ арендная ставка будет составлять 1 рубль за квадратный метр.

Деревянный особняк в стиле модерн возвели в 1890-х годах по проекту архитектора Бориса фон Гука. В здании дачи Лесснера три разноуровневые этажа. Площадь постройки — 501 квадратных метра, а общая площадь земельного участка — чуть более 9 тысяч квадратных метров. Бывший владелец особняка — Густав Лесснер — владел машиностроительным и чугунолитейным заводами. Кроме того, он считается одним из пионеров отечественного автомобилестроения.