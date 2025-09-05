Показываем, как проходит реставрация во дворце «Монплезир» в Петергофе

Дворец «Монплезир» закрыт для посетителей с 2023 года. Перед началом реставрационных работ из дворца вывезли все предметы экспозиции: часть переместили в хранилище, часть передали в реставрацию. Работы выполняют в соответствии с утвержденным графиком, разработанным с учетом реставрационных методик, технологии процессов, а также особенностей температурно-влажностного режима.

Дворец исторически не отапливается, поэтому реставрация живописных плафонов и другие работы выполняют только в теплый период при положительных температурах. Реставрация дубовых панелей и лаковых панно проводят в реставрационных мастерских.

Сегодня во дворце реставрируют живопись на плафонах и падугах с предварительным укреплением штукатурного основания, золоченые штукатурные профилированные тяги (горизонтальные декоративные элементы), паркет, кирпичную кладку стен, расчищают лепной декор потолков, а также элементы дубовых резных филенчатых стеновых панелей и дверей. Реставрацию дворца планируют завершить к 2028 году.

Реставрация интерьеров дворца «Монплезир» продолжает плановые работы на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Монплезира». В период 2015-2016 годов были проведены работы по реставрации фасадов и крыши дворца, а также ремонт клинкерной отмостки вдоль южного и северного фасадов дворца. В 2019-2020 годах выполнены работы по реставрации «Екатерининского (Елизаветинского) корпуса».

Первые наброски будущего дворца в голландском стиле делал сам Петр I. Он же утвердил планировку. Над строительством «Монплезира» работали приглашенные архитекторы — мастера раннего барокко Андреас Шлютер, Иоганн Браунштейн, Жан-Батист Леблон, Николо Микетти.