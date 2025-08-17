Ленинградский зоопарк модернизируют: новые павильоны и современные вольеры

Главный вход зоопарка украсят декоративной аркой, близкой к эскизу 1949 года, а малые архитектурные формы — фонари, скамейки, указатели — сохранят ленинградский стиль. Ограда со стороны Кронверкской набережной приобретет кирпичные вставки для обеспечения безопасности.

Зонирование зоопарка будет обновлено: появятся отдельные зоны для крупных животных, приматов, птиц, мелких животных, «ночной мир», детская образовательная зона и оранжерейная зона. Планируется также разделение животных по регионам: тропический павильон объединит птиц и животных одного региона, а жирафятник станет павильоном Южной Африки. Детский контактный зоопарк преобразуется в открытую кафе-зону, а новый детский павильон разместят на пустующей территории.

По словам директора Юрия Журавлева, новые животные будут в основном мелких видов, таких как карликовый бегемот. Крупных животных, включая слонов, разместить в нынешнем зоопарке невозможно: для них требуются просторные крытые павильоны с регулируемой влажностью и температурой, большие бассейны и содержание минимум двух животных, что на текущей территории не предусмотрено.

Общая площадь зоопарка останется прежней — 7,3 гектаров, но используемая территория увеличится с 5,6 до 6,4 за счет расширения вольеров, газонов и сооружений в теплом контуре. Асфальтовое и бетонное покрытие, а также площадь ларьков сократятся. Обновления сделают зоопарк современным, удобным для животных и исторически узнаваемым для посетителей.