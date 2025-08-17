Ленинградский зоопарк модернизируют: новые павильоны и современные вольеры

В честь 160-летия зоопарка представлена новая концепция развития: обновятся павильоны, расширятся зоны для животных и появятся новые экспозиции. Документ опубликован на сайте учреждения.
14 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил концепцию преобразований Ленинградского зоопарка и поручил создать попечительский совет, который возглавит лично. В рамках визита он также вручил зоопарку сертификат на ремонт павильона для крупных хищников.
Суть предстоящих изменений — модернизация существующих вольеров и павильонов с сохранением исторической атмосферы и ленинградского стиля. В концепции предлагается сочетать архитектурные элементы советского времени с современными решениями для удобства содержания животных и функциональности территории. Обновленные павильоны будут иметь закругленные углы, не станут вычурными и акцент будет сделан на животных, а не на зданиях.
Главный вход зоопарка украсят декоративной аркой, близкой к эскизу 1949 года, а малые архитектурные формы — фонари, скамейки, указатели — сохранят ленинградский стиль. Ограда со стороны Кронверкской набережной приобретет кирпичные вставки для обеспечения безопасности.
Зонирование зоопарка будет обновлено: появятся отдельные зоны для крупных животных, приматов, птиц, мелких животных, «ночной мир», детская образовательная зона и оранжерейная зона. Планируется также разделение животных по регионам: тропический павильон объединит птиц и животных одного региона, а жирафятник станет павильоном Южной Африки. Детский контактный зоопарк преобразуется в открытую кафе-зону, а новый детский павильон разместят на пустующей территории.
По словам директора Юрия Журавлева, новые животные будут в основном мелких видов, таких как карликовый бегемот. Крупных животных, включая слонов, разместить в нынешнем зоопарке невозможно: для них требуются просторные крытые павильоны с регулируемой влажностью и температурой, большие бассейны и содержание минимум двух животных, что на текущей территории не предусмотрено.
Общая площадь зоопарка останется прежней — 7,3 гектаров, но используемая территория увеличится с 5,6 до 6,4 за счет расширения вольеров, газонов и сооружений в теплом контуре. Асфальтовое и бетонное покрытие, а также площадь ларьков сократятся. Обновления сделают зоопарк современным, удобным для животных и исторически узнаваемым для посетителей.
