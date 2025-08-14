Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реставрации

Исторические здания Бадаевских складов переделают под многофункциональный комплекс

Комитет по охране памятников согласовал реконструкцию Бадаевских складов под «многофункциональный комплекс делового управления и культурно-досуговой деятельности» и «административно-выставочный центр со встроенно-пристроенными автостоянками». Обновление ждет два объекта 1912 года постройки.

Заказчиком выступает «Специализированный застройщик "Эталон в Московском"». Два исторических здания формируют фронт застройки улиц Булавского и Черниговской (Киевская улица, дом 5, литера Н и литера С). Постройки общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров не входят в перечень объектов культурного наследия, но год постройки (1912) не позволит девелоперу снести их.

КГИОП согласовал их реконструкцию с «локальными изменениями фасадов» под новую коммерческую функцию. Кроме этого, на территории планируют построить административно-выставочный центр высотой до 28 метров.

