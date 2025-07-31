КГИОП не стал включать в список памятников здания на территории завода «Навигатор»

Соответствующее распоряжение подписано врио председателя КГИОП Екатериной Козыревой и опубликовано на сайте Смольного. Напомним, что девелоперская компания выкупила территорию завода «Навигатор» (ранее входил в концерн «Алмаз-Антей») площадью 7,8 тысяч квадратных метров в 2020 году за 720 млн рублей.

В 2024 году «Группе ЛСР» Градостроительная комиссия согласовала проект строительства восьмиэтажной гостиницы на 421 номер площадью 14,9 тысяч квадратных метров и бизнес-центра высотой 9 этажей. Оно действует до середины декабря 2027 года.

При этом местные жители не однократно высказывали свое возмущение по поводу нового строительства. Они считают, что работы могут привести к трещинам на близлежащих домах. Кроме того, градозащитники ранее подавали заявку в КГИОП о признании этого здания объектом культурного значения, поскольку здание фабрики-кухни ЛСПО «обладает градостроительной ценностью как формирующий уличный фронт улиц Красного Курсанта и Пионерской, архитектурной и исторической ценностью как образец промышленной архитектуры ленинградского авангарда». Этот статус позволил бы сохранить здания от сноса.

Позже комиссия комитета решила, что здание особой ценности не имеет: «Проект 5-й фабрики-кухни предполагал ряд выразительных архитектурных решений, в том числе свойственные конструктивизму полуциркульные закругления со стороны нынешнего Чкаловского проспекта. Однако замысел архитектора не был осуществлен — были построены только трехэтажный объем по улице Красного Курсанта и дворовая часть здания. Характерные конструктивистские формы реализованы при строительстве не были. При этом практически сразу к зданию был пристроен одноэтажный корпус по Пионерской улице, не предусмотренный проектом Якова Рубанчика. В конце 1930-х годов здание было надстроено, фасады — полностью изменены».