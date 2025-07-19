В квартале Кировского района впервые с 1950-х заменили уличное освещение

В данный момент специалисты уже завершают работы по благоустройству объекта. Поводом для начала работ стало обращение местной жительницы к губернатору. «Модернизация позволила в два раза увеличить освещенность дворовых территорий. Мы сделали микрорайон безопаснее для более чем 1600 проживающих здесь граждан. Важно, что все работы завершены до начала учебного года – для детей и посетителей социальных учреждений созданы комфортные условия», – цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.



Суммарно специалисты установили на территории вышеуказанного квартала 102 современных энергоэффективных светодиодных светильника на 74 новых металлических опорах, которые осветили 8 детских площадок, подходы к детскому саду, территории рядом с Консультативно-диагностическим центром № 85 и подходы к театру кукол.



В Смольном также напомнили, что сейчас доля светодиодных фонарей в Петербурге превышает 62%.