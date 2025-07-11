Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Заброшенное историческое здание на Херсонской улице отреставрируют

Его приспособят под коммерческую недвижимость или апарт-отель. Проект архитектурно-градостроительного облика заброшенной исторической постройки во дворах Дома Фролова на Херсонской улице, 8Д уже согласован.

Проект разработан ООО «Октябрь» по заказу ООО «Стройпрофит». В трехэтажном здании планируют разместить коммерческую недвижимость. Вероятнее всего, здесь могут сделать апарт отель, исходя из деятельности заказчика проекта. В планах локально изменит фасады (раскрытие, замена и устройство оконных и дверных проемов, ворот), переоборудование чердачного пространства в мансардный этаж.

Исторически здание предназначалось под кладовые каменных служб, сообщает пресс-служба КГА. Стилевые характеристики здания после реконструкции изменять не станут. Кирпичную кладку и вставки из травертина на воротах очистят от слоев краски, заполнение оконных проемов выполняют в классической расстекловке, фальцевое покрытие кровли.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: