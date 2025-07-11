Заброшенное историческое здание на Херсонской улице отреставрируют

Проект разработан ООО «Октябрь» по заказу ООО «Стройпрофит». В трехэтажном здании планируют разместить коммерческую недвижимость. Вероятнее всего, здесь могут сделать апарт отель, исходя из деятельности заказчика проекта. В планах локально изменит фасады (раскрытие, замена и устройство оконных и дверных проемов, ворот), переоборудование чердачного пространства в мансардный этаж.

Исторически здание предназначалось под кладовые каменных служб, сообщает пресс-служба КГА. Стилевые характеристики здания после реконструкции изменять не станут. Кирпичную кладку и вставки из травертина на воротах очистят от слоев краски, заполнение оконных проемов выполняют в классической расстекловке, фальцевое покрытие кровли.