Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

В Петербурге проведут капремонта фасадов почти на 260 домах

Сейчас работы завершены более чем на 90% в 9 жилых домах. Сюда входят как старинные доходные дома в центре города, так и советские и современные здания в спальных районах.

Shutterstock.com

В зависимости от состояния и исторической ценности каждого дома подбирают индивидуальные решения. Например, реставрация лепного декора и штукатурки — для памятников архитектуры, очистка и укрепление кирпичных фасадов — для зданий XIX — начала XX века.

«При ремонте дореволюционных домов и памятников архитектуры изучаются архивные материалы, восстанавливаются элементы декора: лепнина, кованые элементы, рисунки дверей и окон. Для определения исконного цвета фасада проводятся ленточные расчистки, такой подход позволяет узнать, какой оттенок дом имел в разные периоды своей жизни. Также проектирование сложных фасадов часто выполняется с помощью лазерного сканирования. Прибор помогает определить точные размеры конструкций вплоть до миллиметра», — рассказали в пресс-службе Смольного.

Из порядка 260 фасадов, 96 объектов требуют более сложных работ и реставрации элементов декора. Для всех типов зданий специалисты используют долговечные материалы, которые подбирают под специфические климатические условия, современные методы диагностики состояния конструкций и инновационные решения для сохранения исторического облика.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: