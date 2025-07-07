В Петербурге проведут капремонта фасадов почти на 260 домах

В зависимости от состояния и исторической ценности каждого дома подбирают индивидуальные решения. Например, реставрация лепного декора и штукатурки — для памятников архитектуры, очистка и укрепление кирпичных фасадов — для зданий XIX — начала XX века.

«При ремонте дореволюционных домов и памятников архитектуры изучаются архивные материалы, восстанавливаются элементы декора: лепнина, кованые элементы, рисунки дверей и окон. Для определения исконного цвета фасада проводятся ленточные расчистки, такой подход позволяет узнать, какой оттенок дом имел в разные периоды своей жизни. Также проектирование сложных фасадов часто выполняется с помощью лазерного сканирования. Прибор помогает определить точные размеры конструкций вплоть до миллиметра», — рассказали в пресс-службе Смольного.

Из порядка 260 фасадов, 96 объектов требуют более сложных работ и реставрации элементов декора. Для всех типов зданий специалисты используют долговечные материалы, которые подбирают под специфические климатические условия, современные методы диагностики состояния конструкций и инновационные решения для сохранения исторического облика.