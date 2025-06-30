На реставрацию ДК работников связи на Большой Морской потратят 2 млрд рублей

Как следует из материалов госпрограммы «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», основная часть средств, 1,9 млрд рублей, заложена на 2029 год. В 2025 году на приспособление здания под современное использование для театра театру «Санкт-Петербургъ Опера» предусмотрено 7,7 млн рублей, в 2026 — 86,4 млн рублей, в 2027 — 20 млн рублей, пишет «Фонтанка».

Основная сцена театра «Санктъ-Петербургъ Опера» расположена неподалеку — на Галерной улице, 33, — в Особняке фон Дервиза. Эта площадка вмещает порядка 175 мест. Также место обладает анфиладой роскошно оформленных гостиных, в которых также проводились камерные мероприятия. Здание на Галерной улице театр получил в 1998 году. С того времени тут проводили реставрацию.

В феврале 2024 года стало известно, что ДК работников связи на Большой Морской передали театру «Санктъ-Петербургъ Опера». Основная сцена театра находится неподалеку — на Галерной улице, 33 — в Особняке фон Дервиза. В ДК разместится вторая сцена. На втором и третьем этажах уже есть сценическая площадка, зрительный зал с галереей и балконом, в котором можно разместить более 300 посадочных мест.