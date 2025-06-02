Пешеходная галерея, гастропространство и офисы: как изменится Морской вокзал рядом с «Севкабель Портом» после реконструкции

Стоимость контракта составляет 80 млн рублей, все стадии проектирования необходимо завершить за 930 дней. В техзадании указано, что реконструкция необходима, чтобы устранить физический износ и укрепить конструкции здания, провести ремонт фасада, кровли и башни (решение принимается после обследования здания), атриумов, лестниц, модернизировать инженерные сети, пишет «Фонтанка». Также необходимо учесть в проекте перепланировку помещений и внутренних объемов здания (атриум во дворе, галерея над складами) — для увеличения площади под аренду и изменения функционального назначения здания.

Кроме того, прописали планируемое распределение помещений следующим образом: подвал и цокольный этаж отдадут под технические и складские помещения. На первом этаже разместят торговые площади, офисы, холлы, помещения общего пользования, технические помещения. Второй этаж также приспособят под офисы, помещения общего пользования, торговые площади. На третьем этаже разместят конференц-зал, офисы, технические помещения, помещения общего пользования, торговые площади. Офисы, склады, технические помещения также будут и на четвертом этаже. Пятый, шестой и седьмой этажи также станут пространством для офисов, помещений общего пользования и гостиницы. Кроме того, в планах сделать пешеходную галерею (со стороны моря) 2-го и 3-го этажей, кафе (летние), выставочные галереи.

Реконструкция фасадов планируют провести с сохранением нынешнего стилистического решения здания. «Наружные архитектурные решения не меняются, за исключением организации дополнительных входов. Рассмотреть варианты функционального назначения здания с учетом существующего фрагмента эстакады и без него», — говорится в техническом задании.

В середине апреля стало известно, что Морской вокзал рядом с «Севкабель Портом» хотят реконструировать под общепит и отель. Смольный планирует изменить функцию Морского вокзала и «Морского фасада» на Васильевском острове. Комитет по инвестициям предлагает добавить гостиничное обслуживание, торговлю и общепит в разрешенные виды использования земель.

Кроме того, Морской вокзал внесли в список выявленных архитектурных памятников. Специалисты КГИОП и Санкт-Петербургского Союза архитекторов отмечают, что здание, построенное в 1984 году, заслуживает включения в единый государственный реестр в качестве памятника регионального значения.