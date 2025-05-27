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Реставрации

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В Консерватории имени Римского-Корсакова завершили реставрацию

Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию и с 1 сентября примет первых студентов. А уже летом в залах консерватории возобновят концерты.

Елизавета Медунецкая
Елизавета Медунецкая
Елизавета Медунецкая

После возведения новых куполов из стекла и авиационного алюминия полезная площадь консерватории увеличилась на 700 квадратных метров до 31 864 метров. Реализацией проекта по реставрации Консерватории имени Римского-Корсакова занимались специалисты ППК «Единый заказчик» и строители генподрядной организации АО «Политехстрой-Сварго».

«Итогом масштабной реставрации стало возращение фасадам исторического светло-бежевого цвета, в результате научной реставрации домовой церкви возвращена утраченная в советское время роспись известных художников конца XIX века Андрея Рябушкина и Василия Беляева», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.  

В большом зале имени Рубинштейна на 1100 человек теперь внедрили технологии переменной акустики, что позволит исполнять не только оперную и симфоническую музыку, но и сочинения самых разнообразных жанров.

«Все этапы проектирования, строительных работ и реставрации координировались с комитетом по охране памятников Санкт-Петербурга, по согласованию с ученым советом вуза историческое убранство в стилистике эпохи Возрождения возвращено интерьерам Большого зала консерватории», — сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Посмотрите, как выглядит Консерватория имени Римского-Корсакова после реставрации — здание было закрыто 10 лет!

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